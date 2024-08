Zape, hijo de Frank Cuesta, se sincera sobre la complicada relación con su madre: "No lo está haciendo bien"

El hijo mayor de la ya expareja, Saris Felix, más conocido como Zape, ha hablado por primera vez sobre lo ocurrido durante una charla en el canal de YouTube de Javi Oliveira. Allí, no ha dudado en lanzar un dardo a su madre, a quien además ha hecho una advertencia: "Le diría que tenga un poquito de personalidad. Deja de escuchar lo que están diciendo tu pareja y amigos porque ellos no estaban allí cuando estábamos en la mierda. Los que estuvimos fuimos mi padre y yo, ellos huyeron como cobardes", ha explicado sobre el instante en el que la familia conoció que Yuyee se enfrentaba a un delito de posesión y tráfico de cocaína.

Sobre la postura de la tailandesa hacia Frank, el hijo de ambos ha opinado que “ no hay nada que haya hecho que pueda justificar lo que mi madre está haciendo ahora mismo”. Por ello, no cree que su padre sea “merecedor” de lo que está sufriendo ahora.

Tal es el disgusto del joven con su progenitora que, en la misma entrevista, ha reconocido que hace una semana no le cogió el teléfono porque es consciente de lo que piensa sobre ella: “Sabe que no lo está haciendo bien. Le diría que está traicionando a la persona que más la ha ayudado en la vida”, ha confesado. Sin embargo, tal y como él mismo ha recalcado, el vínculo con su madre ya estaba roto desde hacía muchos años: "Personalmente, nunca he tenido muy buena relación con mi madre. Ha sido todo bastante complicado desde hace mucho tiempo, pero nunca pensé que iba a hacer algo así. No me lo esperaba para nada”, se ha sincerado.