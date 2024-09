Maluma explica su tiempo alejado de las redes: "Han sido días de mucha introspección"

Este lunes, 9 de septiembre, Paris ha cumplido medio año de vida y su padre, con motivo del día especial, ha abierto el álbum de fotos capturadas a lo largo de estos últimos meses. Junto a las imágenes, ha incluido unas palabras con las que ha expresado cómo ha sido la adaptación de la pequeña a sus progenitores y viceversa: “Hoy Paris cumple 6 meses y los cambios no son solo para ella … Es para todos incluyéndome a mí, ahora quiero esperar un poco y hacer las cosas de la mejor forma posible, ya no tengo prisa para nada porque lo más grande ya lo tengo. Es el amor de mi familia y una muñeca que llegó a convertirse en mi todo”, ha comenzado confesando.

En su mensaje no ha olvidado a sus seguidores, a quienes no ha dudado en ofrecer una explicación acerca de su ausencia en las redes sociales: “Estos días han sido de mucha introspección y de disfrute familiar… Quiero escribir los mejores momentos de mi vida al lado de la gente que más amo incluyéndolos a ustedes que son parte de mí, y gracias a ustedes estoy donde estoy y he hecho cosas increíbles con mi carrera, gracias”, ha dirigido a sus fans.