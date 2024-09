Elsa Pataky va a ser tía de nuevo: la familia que ha formado su hermano Cristian con Silvia Serra

De hecho, es habitual verlos en el universo 2.0 juntos. Y no solo en las fechas señaladas como es la Navidad. Hace cinco años, el menor de los hijos de Medianu pasaba por el altar y, Elsa, no dudaba en compartir su felicidad a través de sus redes al ver a su hermano pasar por el altar: "Enhorabuena a las dos de las personas que más quiero en el mundo. No se que haría sin vosotros. Sois un ejemplo perfecto de lo que significa la palabra amor. Congratulations to two of my favourite people in the world. Don’t know what I would do without you guys. You’re a perfect example of love".