La pequeña ha sido el principal motivo para dar este importante giro a su vida profesional. Ana "soñaba" con ver a su hija en "un ambiente parecido" al que ella vivió cuando era pequeña, y admite que con su situación deportiva actual (entrenando lejos de tierras gallegas bajo la batuta de Pedroso) no lo estaba teniendo. "Ese día a día me iba entristeciendo y cada día me pesaba un poco más", ha revelado, confirmando que la relación de amistad con su exadiestrador sigue totalmente intacta y esgrimiendo, con respecto a la maternidad, que se trata de una tarea "compleja y dura" en la que es "complicado" conciliar estando lejos.