Día grande el de ayer para una de las integrantes del clan Campos. Carmen Borrego , la pequeña de las dos hijas de María Teresa Campos, ha cumplido este miércoles cincuenta y ocho años . Lo hace en un momento de importantes cambios personales, acercando de forma progresiva posturas con su hijo mayor, José María Almoguera, tras los meses de intensa guerra familiar en los medios de comunicación en lo que parecía una ruptura total del vínculo materno filial. Para la celebración de su aniversario, la colaboradora reunió a buena parte de su entorno en una pequeña fiesta . Hubo, no obstante, alguna importante ausencia en la misma, como la de su sobrina, Alejandra Rubio. ¿Cuál fue el motivo de que no acudiese?

Las imágenes y vídeos obtenidos ayer por la prensa constataron que Alejandra no acudía a la celebración del cumpleaños. La propia Carmen ha sido preguntada al respecto por el micrófono de Europa Press, habida cuenta de la buena relación entre ambas, y ha revelado el verdadero motivo por el que la hija de su hermana mayor se había perdido la fiesta: cierto compromiso profesional.

"Siempre ha venido, pero ha tenido una cosa esta noche", ha explicado, reconociendo que sí ha tenido un detalle con su tía y que no hay problema alguno entre ellas. "Me ha llamado súper cariñosa para felicitarme, está estupenda pero no ha podido acompañarnos", ha comentado. Paralelamente su madre, Terelu, se ha pronunciado también al respecto: "Está grabando y está ya muy cansada, ya está muy avanzadita, ¿sabes? Y a ella a la noche le pesa", ha comentado a la citada agencia.