El entorno de Ouka Leele

La desaparecida artista y la exlideresa del Partido Popular Esperanza Aguirre apenas coincidían en eventos familiares, “tan solo en bodas”, pero se mostraban respeto y afecto mutuo. “Esperanza Aguirre es una mujer de bandera, una chulapa castiza. Lo que puedo decir es que como prima es estupenda, y que cuando he necesitado contarle algún problema íntimo y tener su apoyo, lo he tenido. Y que como mujer ha luchado mucho por su carrera”, decía no hace mucho tiempo Ouka Leele.