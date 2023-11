Alba Díaz, sobre la relación de sus padres: "Han aprendido a ver la vida desde donde hay que verla"

Sin embargo, el divorcio no fue fácil para ella. Alba a penas tenía un año y medio de vida cuando el torero y la diseñadora pusieron fin a su matrimonio. Según contaron madre e hija hace unos días en el podcast 'A solas con...', Vicky se sintió "liberada" al romper la relación, pero Alba siente que tuvo "secuelas" a lo largo de su infancia. "A veces no tienes tu zona de confort ni en casa. No te encuentras. Estás perdida. Me sentía incomprendida, más adulta que los niños de mi edad porque siempre estaba contigo (...) Nunca pude hacerme a un grupo, no tenía estabilidad. Eso sí te lo he podido comentar, el no tener ese lugar, ese hogar", dijo hace unos días en una sincera charla con su madre.