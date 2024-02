Violeta Mangriñán muestra su último y especial tatuaje: "No me arrepiento"

Entre todos ellos, se encuentra otro muy especial y es que en diciembre de 2022, del mismo modo que ha realizado ahora con Gia, Mangriñán se tatuó en la mano izquierda el nombre de ‘Gala’. “Son los tatuajes que más convencida me haré en la vida y no, no me arrepiento de tatuarme las manos, nunca me han gustado mis manos, no las tengo precisamente bonitas por lo que lejos de arrepentirme de tatuarlas, al revés, me gustan más. Pero esto es como todo, para gustos los colores… Mi cuerpo, mis decisiones”, ha comentado ahora tras su último tatuaje.