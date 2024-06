Britney Spears se reconcilia con sus hijos tras años de desacuerdos: "Juntos al futuro"

Cuando solo tenía 16 años, lanzó su primer álbum, ‘… Baby One More Time’. Tras el éxito conseguido con los once temas que lo conformaban, recibió el apodo de ‘princesa del pop’. Sin embargo, a lo largo de la carrera de Britney Spears son varios los acontecimientos que se han sucedido en su vida personal y que han terminado empañando la profesional, desde el enfrentamiento con su padre, Jamie Spears, hasta la relación con sus hijos.