Ashley Graham y el director de cine Justin Ervin , su marido, ampliaban la familia con gemelos a principios de año. “Estamos contentos de compartir que nuestros niños están aquí”, comunicaba a sus seguidores la estadounidense, que daba de golpe dos hermanitos a su primogénito, Isaac . “Nacieron esta mañana en casa y todos estamos felices y saludables. Me estoy tomando el tiempo para curarme y conectarme con mi esposo y mis tres hijos, pero no puedo esperar para compartir más con vosotros”, prometía que cuando recargara pilas volvería con contenido para su legión de fans.

Y no han tenido que esperar mucho. Este jueves, poco más de un mes después de que vieran por primera vez el rostro a los pequeños, la estadounidense ha presentado a sus bebés a través de una bonita estampa en la que aparece Ashley dando de mamar a uno de ellos y abrazando tiernamente a otro. No solo hemos tenido la oportunidad de ver a los recién nacidos, vestidos con dos pijamitas estampados a conjunto –uno en color crema y otro en blanco-, sino que también hemos descubierto sus nombres: Malachi y Roman .

“Ellos, mis hijos y los mayores recordatorios de que puedo hacer cosas difíciles. Esto no ha sido fácil, pero vale mucho la pena", reconoce. La modelo aún está en shock con el vuelco que ha dado su vida al haber formado de golpe una familia numerosa. "Todavía no puedo creer que tengo 3 hijos", explica junto a un emoji al que le explota la cabeza, indicando de esta manera que aún está en fase de asimilación. "No puedo esperar para compartir mi viaje de nacimiento y posparto con todos ustedes pronto", ha acompañado estas palabras con un corazón que reflejaría el inmenso amor que siente en estos momentos.