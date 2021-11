David Bisbal, separado por un cristal de su mujer y sus hijos tras su positivo en covid-19

Sus fans se quedaron en shock cuando se enteraron de que su llegada a España no había sido la esperada . Después de varias semanas de gira por América, con la separación física de los suyos que esto implicaba, el primer pensamiento de David Bisbal estaba en un reencuentro familiar que, por el momento, no se ha podido producir. El hecho de que diese positivo en coronavirus en un control rutinario que se realizó antes de retomar sus compromisos profesionales en nuestro país le ha forzado a estar aislado, en su casa, separado por un cristal de sus convivientes. Una realidad a la que Rosanna Zanetti, su mujer y madre de sus dos hijos menores, le ha echado sentido del humor a través de sus stories.

"Así vamos", han escrito en esta historia que seguro ha recibido miles de reacciones por parte de su público, que si lo sumamos supera los cinco millones. Con la carga vírica cada vez más baja y una recuperación que sus médicos han definido como más rápida de lo habitual, David Bisbal está esperando volver a realizarse una nueva prueba PCR para tener su resultado negativo. "No haber podido abrazar a mi hijo ni estar con mi esposa me parte el corazón. Ese encuentro todavía no ha podido producirse, estoy deseando que llegue el momento", manifestó en la tarde de ayer.