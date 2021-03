Camila, la hija de Elena Tablada y Javier Ungría, ha crecido mucho en once meses: "Cada día más sabrosona"

Poco después de aquella celebración, la pareja se embarcaba en la nueva aventura de ser padres. Para Javier Ungría, la llegada de su hija Camila le convirtió en padre primerizo. Sin embargo, Tablada repetía experiencia diez años después de ser madre de Ella, su hija en común con David Bisbal . Y ya han pasado once meses de aquellos nervios e incertidumbre que no pudo evitar al dar a luz en plena pandemia. La diseñadora volvía a casa horas después del nacimiento de su segunda hija y comenzaba entonces un nuevo camino familiar que ha ido retransmitiendo a través de las redes sociales.

En su perfil de Instagram se puede ver lo mucho que ha crecido Camilla, que ha sacado un gran parecido físico con su padre, Javier Ungría. De él ha sacado los grandes ojos azules y son muchos los fans que han comentado su gran parecido. Pero con motivo de los once meses de vida que acaba de cumplir, la diseñadora ha publicado unas imágenes para mostrar cómo está su segunda hija. “Si el mes pasado fue un babeo de foto, ¡estos once meses no quiero ni contar! Mi chiquitina se me hace grande y cada día más sabrosa”, ha escrito la diseñadora en sus redes.