Los fans de Laura Escanes por fin sacan parecido a su hija Roma: "El perfil es tuyo"

Pero algo en lo que no han cambiado de opinión en este año y medio es en no hacer público el rostro de su hija . Laura Escanes ha desvelado en alguna que otra ocasión los motivos que les llevaron a tomar esta decisión. “Si cuando sea mayor, va sola por la calle con sus amigos, la gente no tiene por qué saber quién es. El hecho de que sus padres sean conocidos no tiene que implicar que ella lo sea y que la reconozcan por la calle ”, explicaba hace unos meses a través de sus redes sociales.

Una explicación que ha sido cuestionada en alguna que otra ocasión, ya que a sus fans les gustaría ver el rostro de la menor. “Creo que si no fuera por Risto subirías mil fotos de Roma desde que nació, como hacen otras influencers”, opinaba uno de sus seguidores. “Como no estoy en esa situación, no sé qué decir. Yo creo que no, porque es una decisión que hemos tomado los dos como padres de Roma. No somos los únicos famosos que no suben fotos de sus hijos”, respondía entonces. Pero Escanes también admitía que, “como madre orgullosa”, en ocasiones se “muere de ganar” de poner publicar algo de su hija. “Yo creo que es normal, pero pesa mucho más todo lo negativo que conlleva eso”, recordaba.