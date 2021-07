Laura Escanes, juzgada como madre al contagiarse Roma de coronavirus: "Me han insultado"

También ha aprovechado este confinamiento para responder algunas dudas de su familia virtual, que quería saber si se ha sentido juzgada como madre tras comentar que la pequeña de la casa estaba en la misma situación. “Sí, pero he de decir que empezó ella con síntomas . O sea, que no se bien si me contagió ella a mí, yo a ella o como fue”, puntualizaba. “Es complicado saber el origen, está claro que yo he estado más expuesta que ella, pero sí, obviamente me han insultado”.

No es la primera vez que Laura ha sido tachada de “mala madre”. Hace unos meses, la it girl rompía a llorar tras leer un comentario que la acusaba de poner música en el directo para tapar el llanto de su bebé. “A veces me he levantado, otras os he dicho que no os preocupéis que la niña está atendida, que está con su padre mientras estoy en el directo o lo que sea”, desvelaba el motivo por el que no está pendiente de la niña cuando se escucha en sus conexiones. “Lo siento mucho si te jode verme feliz haciendo mi trabajo, pero es lo que hay”, achacaba estos ataques a una posible envidia.