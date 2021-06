La joven ha comenzado diciendo que se siente “en la necesidad de hablar” a pesar de no haber sido nunca una persona a la que le guste aclarar los rumores. Michelle Salas siempre ha querido mantenerse al margen de los escándalos porque ha aprendido que es lo mejor “para mi salud mental y para cuidar a los que me rodean”, a pesar de que haya estado expuesta al ojo público y haya vivido rodeada de críticas, comparaciones e inventos. “Soy una persona pública, pero antes de nada soy un ser humano y una mujer”, ha dicho tajante.

Aunque muchos pensara que lo ha tenido todo, la hija de Luis Miguel tiene claro que son “muy pocos” los que la conocen de verdad. “Quizás hoy no sea el día para contárselas, pero sé que en algún momento abriré un poco más las puertas de mi vida, de cómo crecí y de lo mucho que me ha costado llegar a donde estoy”, asegura, confiando en que ese día se entiendan muchas cosas y se sientan identificados con ella.

La hija de Luis Miguel da su opinión sobre la serie de su padre

Michelle Salas se ha visto obligada a hacer público este comunicado tras considerar que se ha expuesto, “y no necesariamente de la mejor manera”, su vida personal, familiar, su infancia y su intimidad. “Me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficciones de esta”, ha aclarado.