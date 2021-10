No había preguntas personales en este polémico canutazo por el que tuvo que pedir disculpas. "¿Vais en serio? Dile a este tío que se pire", espetó a los compañeros, emulando el "no me vais a grabar más" de Pantoja. Una escena que dejó a las claras su postura con respecto al interés mediático que implica su profesión.