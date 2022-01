La familia de Novak Djokovic: 17 años junto a su mujer Jelena Ristic y dos hijos

Su nombre ha estado en la boca de todo el mundo estas últimas semanas. Después de permanecer más de diez días en Melbourne, seis de ellos retenido y en aislamiento dentro de la habitación de un hotel, Novak Djokovic abandonaba Australia este domingo en un vuelo rumbo a Dubai. La retirada del visado y su expulsión del país le impedirán defender el título de campeón del Abierto , que empieza hoy lunes y que le tenía a él como principal reclamo. Los abogados contratados por el serbio no lograron convencer al tribunal de que su cliente no supone una amenaza para la comunidad pese a no estar vacunado contra la pandemia.

No ha sido el único varapalo para el deportista. El Gobierno francés, que hace unos días había señalado que el jugador podría participar en el torneo de Roland Garros aunque no estuviese vacunado, ha reculado y ha advertido que todos los que compitan tendrán que tener la pauta completa, igual que se exigirá al público y a los trabajadores implicados. El entorno de Novak ha estado apoyándole en esta cruzada. Un círculo en el que se encuentran sus padres, su mujer Jelena Ristic y sus dos hijos.

Nada más graduarse y después de tres años manteniendo su relación en a distancia, decidieron irse a vivir juntos. Ella consiguió trabajo en una empresa petrolera en la que estuvo un año, sin embargo era complicado ver a su novio porque este pasaba casi todo el año viajando de campeonato en campeonato. “Entonces Novak me dijo: 'Cariño, no podemos seguir así'. Estaba en la oficina casi todo el tiempo. No habría sido posible para nuestra relación prosperar si me hubiera quedado allí. Por lo tanto, buscamos otras alternativas”.