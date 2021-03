De un año para acá, Olivia, Pau y Juan, sus tres hijos , ya son habituales en sus respectivos feed de Instagram . Su audiencia, que cada vez va a más, reclama un mayor feedback en lo que ocurre cuando no están en la tele. Hace unos meses, la presentadora se animó a abrirnos las puertas de su casa familiar ante el aluvión de peticiones que recibe a diario por parte de sus fans. Y ahora ha llegado la hora de hablarnos de su faceta como padres, sobre la que la valenciana se ha explayado en una entrevista para Vanitatis.

En ella, Nuria Roca ha explicado que tanto ella como Juan del Val apostaron por educar a sus tres hijos de una forma "bastante intuitiva" . "No te puedes desprender de tus principios, de tu cultura, de cómo te han educado a ti y de lo que acabas proyectando. Lo que quiero es que mis hijos sean seres humanos buenos, en primer lugar, e independientes, en segundo lugar. A partir de ahí tendrán que solucionarse la vida, intentar sufrir lo menos posible, pero que tampoco se aparten de los problemas, que sean conscientes de que existen y de que hay que afrontarlos", planteó.

La exposición de Juan, el hijo mayor de Nuria Roca y Juan del Val

El hecho de que Juan del Val Roca cumpliese 18 años marcó un hito en esta meditada gestión de la intimidad familiar . Ya no eran solo ellos quienes tenían el poder de exponerles. Su hijo, que acababa de sobrepasar los límites de la mayoría de edad, comenzó a gozar de una exposición pública que decidió aprovechar. Tras un tiempo estudiando en Dakota, Estados Unidos, compaginó sus estudios de Publicidad con una exitosa presencia en redes, concretamente en TikTok .

A pesar de que esto causó cierto miedo en Nuria y Juan, pronto se dieron cuenta de que no les quedaba otra que "afrontarlo con naturalidad". "Cuando me dicen que por qué saco a mis hijos en las redes sociales, respondo que porque forman parte de mí. No abuso de las redes sociales pero tampoco los escondo", se justificó.