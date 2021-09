"Ojo, que acabo de recuperar una tarjeta SD del año del catapún y se vienen fotos de bebés. Primavera de 2004. @aliciaapujades acababa de nacer y hacía poco que estábamos ya en casa con ella. Aquí se estaba pegando un siestón de aúpa, pero esto no era lo habitual. Lo de hacer la siesta le duró como ocho meses sólo, y se despertaba cada hora para comer y, sobre todo, sabotear nuestro descanso. Así que en esta foto la que duerme es ella, pero quien realmente lo necesitábamos éramos su madre y yo. Mi hija revelaba pronto su afición por la vida nocturna. Si es que no sé de qué nos sorprendemos luego... ", escribe junto al post mientras bromea con lo mucho que le gusta dormir a su primera descendiente.

Ahora, Octavi no cambia pañales ni se despierta a medianoche para darle el biberón, sin embargo, reconoce que las preocupaciones con una joven de su edad pueden ser incluso mayores. Alicia cada día es más independiente y, aunque siga recurriendo a sus padres, cada vez quiere pasar más tiempo fuera de casa con amigos.

La joven continúa estudiando , aunque ya ha realizado algún que otro trabajo. En sus redes sociales cuenta con más de 13 mil seguidores y, aunque no cuenta con demasiadas publicaciones, en ellas se aprecia su personalidad marcada. De estética grunge , Alicia presume de facciones marcadas, ojos grandes y labios carnosos. Un rostro que le ha servido ya para realizar varios trabajos como modelo y que comparte orgullosa en sus perfiles mostrando holgura ante la cámara .

El maquillaje le apasiona y para mantener ese look que su padre define de "gotiquita" no duda en delinear y sombrear con pintura negra sus ojos y pintar sus labios con colores intensos. Algo ante lo que Octavi Pujades bromea y viendo lo mayor que se ha hecho su primogénita. "Como no te quites bien ese engrudo antes de acostarte te mando al río a lavar a mano la funda de la almohada y las sábanas. Ojito"