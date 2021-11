Quim Gutiérrez, preguntado por su inminente paternidad: "Estoy muy contento"

Sus seguidores de Instagram comenzaron a subir, interesados por que tanto ella como él nos dieran alguna pista más sobre este romance. Pero hasta esa instantánea premamá que no dejaba dudas, era imposible alimentar el 'hype'. Ahora, frente a frente con los medios de comunicación, a Quim Gutiérrez no le ha quedado otra opción que reaccionar , y aunque se niega a confirmar o desmentir todo lo que tenga que ver con esa familia que está a punto de formar, su respuesta da para muchas interpretaciones.

En el vídeo que abre esta noticia se puede ver cómo el protagonistas de grandes éxitos de taquilla como 'AzulOscuroCasiNegro', 'La gran familia española' o '3 bodas de más' se parte de risa cuando se le da la enhorabuena por la criatura que viene en camino, de la que se desconoce tanto el sexo como el nombre. "Ay, no no, pero es que yo de eso no sé nada", contesta en un primer momento. Luego comienza a abrirse, asegurando estar "muy contento" y bastante incómodo ante la posibilidad de que le puedan pillar en un renuncio.