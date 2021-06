Shakira echa la culpa a su suegra de un mal corte de pelo: "El peor error de mi vida"

Siempre se ha dicho que las modas vuelven pero, ¿quién no se ha echado las manos a la cabeza al ver una foto antigua? A pesar de que hay muchas prendas que ganan una nueva vida con el tiempo, es cierto que algunos peinados , maquillaje o forma de llevar ciertos complementos queda, irremediablemente, anticuada según van pasando los años. Esto es lo que le ha pasado a Shakira , que en un encuentro con Vogue México ha realizado un recorrido por su carrera a través de los looks que ha llevado en distintos eventos.

Haciendo un repaso de aquel look, en el que considera que el traje le favorecía muchísimo, ha asegurado que el error fue el corte de pelo que tenía por aquel entonces. Según ha contado ella misma, el hizo caso a su suegra, madre de Gerard Piqué, cuando le aconsejó sanearse el pelo. “Eso sí que es un mal corte de pelo. Es consejo de mi suegra, me dijo: ‘¿Por qué no te cortas el pelo? ¡Lo tienes muy maltratado!’ Y me lo corté. El peor error de mi vida”, ha contado entre risas. La cantante, mirando a cámara, le ha dicho a la madre de su marido que no volverá a hacerle caso en consejos estéticos.