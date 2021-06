Susanna Griso: "Mi hermano era gay y murió de VIH"

La presentadora, reconocida por su labor con el colectivo

El emotivo recuerdo de Susanna Griso a su hermano Damián

Hablaba de su hermano Damián, que "era gay y murió de VIH en una época en la que el VIH no tenía tratamiento". "Quiero pensar que si hoy recibo este premio es que no lo he hecho del todo mal", apuntaba con orgullo y los ojos algo empañados por haber cumplido el que seguro que habría sido un sueño para el que era su alma gemela.