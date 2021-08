" Se quedó huerfano con cuatro años , empezó a trabajar en una plantación de cacao y, después de muchos años trabajando, en los campos y una vida muy dura, su abuela le dijo que no había dinero para él y su hermana, para venir a Europa", exponía las adversidades a las que se tuvo que enfrentar Koudus desde que era tan solo un crío."Como el viaje para su hermana era más complicado, empezó a viajar y acabó en Europa casi de casualidad. Él quería ir donde hubiera trabajo ", continuaba con su relato.



El muchacho llegó a Almería "en patera" y, desde allí, viajó hasta la Ciudad Condal, donde ingresaría temporalmente en un centro de tutela. Aquí permanecería hasta los 16 años, edad a la que fue expulsado tras realizarle la prueba de la muñeca, quedándose en la calle de un día para otro: "Mi hermana que trabaja en Arrels, una fundación de Barcelona que ayuda a chavales extutelados, me llamó y me dijo: 'Esta noche no tiene donde dormir, es muy buen chaval, aprende rápido'. Dije: 'Venga, sí, lo vamos a ayudar".