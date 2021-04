'Hayat: amor sin palabras', la serie con la que nos conquistó Hande Erçel, regresa a Divinity el lunes a las 15:30 horas

'Hayat: amor sin palabras' regresa a Divinity . A partir del lunes a las 15:30 podrás disfrutar de nuevo de la historia de amor de Hayat y Murat. Hande Erçel, la protagonista de 'Love is in the air', y Burak Deniz, el actor que arrasa en redes sociales, se unen para este gran regreso del éxito mundial. La comedia romántica que conquistó al público de Divinity, regresa a nuestra parrilla para volver a enamorarte. ¡Apunta esta cita porque no puedes faltar!

Hayat y Murat son los protagonistas de esta comedia romántica

Doble ración de Hande Erçel en Divinity

Su papel de Eda en 'Love is in the air' la ha convertido en una de las actrices de moda. Sin embargo, antes de Eda, Hande Erçel fue Hayat en la comedia romántica que fue el comienzo del despegue de su carrera. Ahora en las tardes de Divinity podrás ver a la actriz en los dos papeles. A las 15:30 horas no puedes faltar a tu cita con 'Hayat: amor sin palabras'. Un poco más tarde, a las 17:50 y a las 20:00 horas, Eda te espera junto a Serkan en 'Love is in the air'.