Capítulo 12 temporada 1 de 'Huérfanas'

Justo cuando parecía que la muerte de Kemal iba a poner todo en su sitio y permitir a Eylül volver a casa y retomar su vida, la joven sufre un nuevo e inesperado revés. Después de hablar con su vecina y descubrir lo que su hija hizo justo antes de entregarle el cuchillo a la policía, Mesude se vuelve en contra de Eylül y se enfrenta a ella. "¿De quién eran las huellas? Tú sabes lo que pasó. ¿Estaba herido? ¿Lo mataron? ¿Dónde está?", le dice, a la vez que la acusa de estar celosa. "He sido tu madre, he sacrificado muchas cosas para criarte te lo he dado todo . Kemal me quería muchísimo y no pudiste soportarlo. Te lo inventaste todo", le reprocha a su hija, que debe volver al orfanato. ¿Qué pasará ahora con ella? ¿Seguirá su madre investigando? ¿La acusará ante la policía por la desaparición de Kemal?