Capítulo 17 temporada 1 de 'Huérfanas'

Sin embargo, eso no bastará. Songül, dolida por el comportamiento de Mesude con su amiga, aprovechará una de sus visitas al orfanato para intentar hacer ver a la mujer la realidad sobre Kemal.

Y tras la advertencia de su mujer, Kemal no regresará al orfanato pero volverá a ponerse en contacto con las chicas. Cercado por la policía, el padrastro de Eylül llamará al orfanato para exigir que le entreguen el oro que se llevaron el día del incidente en el jardín. La situación es muy delicada y las chicas están aterrorizadas y ni siquiera Serkan, que intenta lograr el dinero con la ayuda de su padre, puede sacarlas del apuro. ¿Qué harán las chicas? ¿Cumplirá sus amenazas Kemal?

Por otro lado, después de fracasar en su intento desesperado por localizar a sus padres, Kader recibirá una llamada de su madre, que se pone en contacto con ella tras hablar con la señora Neriman. Desesperada, la joven le suplicará que la saque del orfanato pero la respuesta no será la que espera. Su madre asegura que ya es tarde. ¿Qué ocultan la madre de Kader y la directora del centro?

La vida de Eylül y sus amigas está en peligro. Kemal las acecha y si no le devuelven el oro cualquier cosa puede ocurrir. ¿Qué pasará cuando el padrastro de la joven descubra que no tienen las joyas? ¿Podrá Serkan rescatar a sus amigas?