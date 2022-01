Capítulo 18 temporada 1 de 'Huérfanas'

Después de recibir la última amenaza de Kemal, Eylül decide actuar en solitario y se marcha al encuentro de su padrastro con el fin de terminar con esta difícil situación. Sin embargo, temiendo lo peor, Feride, acompañada por Toprak, seguirá a la joven. No se equivoca al sospechar que algo no va bien. Nada más encontrarse con su padrastro y contarle que no tiene el oro, la joven sufre la ira de su padrastro, que, de no haber sido por la intervención de la subdirectora y el profesor, habría acabado con su vida.