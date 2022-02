Capítulo 21 temporada 1 de 'Huérfanas'

Toprak y Feride están cada vez más unidos, pero ninguno es capaz de dar un paso hacia adelante y mostrar sus sentimientos. Sin embargo, durante la cena, una confusión provoca que la subdirectora del orfanato acabe aceptando una proposición de matrimonio que no era para ella, que acaba huyendo avergonzada por lo ocurrido.

Por otro lado, cuando parecía que las cosas estaban más tranquilas con la desaparición de Kemal, la policía visitará el orfanato y se producirán varias detenciones, entre ellas las de Eylül. Como no podía ser de otra manera, Defne ha estado detrás de lo ocurrido. Incapaz de soportar la presencia de las huérfanas y de que estén ganando terreno en el colegio, la joven las delata a la policía sin imaginar que con su confesión está metiendo en graves problemas a su hermano. ¿Qué pasará ahora? ¿Acabará Serkan también en el calabozo?

Con la joven en prisión, a su madre n le queda más remedio que visitarla para intentar averiguar qué ha pasado. Su visita hace que la joven estalle contra su madre por no haberla creído nunca. La conversación dejará muy afectada a Feride, que inesperadamente tomará una decisión. Por primera vez en mucho tiempo pensará en el bienestar de su hija, dejará a su hijo pequeño con Feride y confesará a la policía el crimen de Kemal.

La vida de Eylül y sus amigas no ha sido fácil. Apenas son unas adolescentes pero ya han tenido que enfrentarse a problemas que la mayoría de sus compañeros de colegio no son capaces de imaginar. Su camino ha sido duro y ha estado (y está) lleno de obstáculos pero eso las ha hecho más fuertes. Juntas pueden con todo y juntas están dispuestas a luchar por labrarse un futuro mejor.