Capítulo 22 temporada 1 de 'Huérfanas'

Después de años posicionándose del lado de su marido, Mesude se pondrá del lado de su hija y confesará un crimen que no cometió para que Eylül sea liberada. Aunque este gesto puede que no le salga gratis a la joven. "He confesado todo lo que ha pasado y tengo que aceptar mi castigo. He confesado que yo maté a Kemal. Nunca te olvides de esto", le dice a su hija.

Sin embargo, la estancia de Mesude en prisión no durará mucho. Inesperadamente y cuando todos creían que le tocaría pagar por un crimen que no ha cometido, Kemal se presenta como el héroe de la historia y ella queda libre. "He venido porque prefiero que me encierren a mí antes que a ti. Entraré y me defenderé de esas acusaciones espantosas", les dice a su mujer y sus hijas.