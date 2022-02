Capítulo 26 temporada 1 de 'Huérfanas'

Ajena a que la mujer que ha aparecido en el centro es realmente su madre, Kader seguirá adelante con su búsqueda pero esta vez pondrá en un gran compromiso a Eylül. Kemal es el único vínculo que tiene con su progenitora por lo que exigirá a su amiga que la ayude igual que ella lo ha hecho en otras ocasiones aunque supusiera ir a prisión. "Si quieres que no vuelva a quedar con él tienes que ir a casa y mirar en su móvil el número. Apunta los últimos números a los que ha llamado. Tienes que hacerlo porque yo te he ayudado en todo lo que me has pedido. Ahora soy yo la que tiene problemas. Me lo debes", le dice a su amiga.