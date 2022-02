Capítulo 28 temporada 1 de 'Huérfanas'

Sin embargo, el resultado no será el que ella espera. Su madre, que le cuenta los motivos por los que la dejó en una panadería a los pocos días de nacer, se resiste a perder su vida actual. "Mi intención era regresar a por ti pero mientras buscaba un trabajo me enamoré y me casé. Entonces todo cambió. Intenté decírselo a mi marido pero no pude por vergüenza", le dice a Kader antes de volver a rechazarla de nuevo.