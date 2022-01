Capítulo 3 temporada 1 de 'Huérfanas'

Sin embargo, las jóvenes podrían librarse de ese examen si la madre de Serkan interviene a tiempo. Y es que, a la salida de comisaría, el joven confesará a su madre que todo lo que han dicho es mentira. "No son culpables, no son prostitutas. No teníamos malas intenciones, queríamos divertirnos pero vino la policía y entonces Güney empezó a mentir", dicen los chicos.