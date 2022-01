Capítulo 5 temporada 1 de 'Huérfanas'

Desafortunadamente, esas no serán las únicas visitas que reciba la joven. El padrastro también aparecerá en escena y volverá a intentar abusar de ella y la amenazará con hacerle daño con lo que más quiere en el mundo, su hermana. ¿Qué hará la joven ahora?

A pesar de que sus nuevos compañeros no se lo están poniendo nada fácil, las chicas no están dispuestas a dejarse ganar ni amedrentar. Convertidas ya en una auténtica familia, cuidarán las unas de las otras y se cobran su venganza. Songül da una lección a Güney, el cabecilla de los acosadores, y le humilla públicamente, dejándole claro que no serán una presa fácil. "¡Mirad que conjunto lleva la princesita! Que sepa con quien se mete", le dice. ¿Qué hará ahora el joven? ¿Se vengará de su nueva gran enemiga?