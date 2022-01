Capítulo 7 temporada 1 de 'Huérfanas'

Por su parte, Feride, después de cancelar su compromiso tras pillar a su prometido con otra mujer, recibe la visita de la hermana de Vedat que intenta convencerla de perdonar al que iba a ser su futuro marido. Sin embargo, la joven tiene las ideas claras y no parece que la intervención de su cuñada vaya a facilitar el acercamiento con su ex.

Su vida nunca ha sido fácil pero el ingreso en un colegio privado de élite les ha dado la oportunidad que necesitaban para poder labrarse un futuro mejor. Sin embargo, aterrizar en un mundo tan diferente al suyo no va a ser fácil. Sus compañeros de colegio no las aceptan y ellas tendrán que hacer frente a las humillaciones y trabas que les ponen. Sin embargo, Songül, Eylül, Meral, Kader y la recién llegada Cemre, no están dispuestas a permitir que les ganen la partida. Si quieres descubrir qué ocurre con las cinco heroínas de esta dramática historia, no puedes perderte los próximos capítulos de estreno. De lunes a viernes a las 15:15 horas, en Divinity. ¡No te lo pierdas!