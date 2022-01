Capítulo 8 temporada 1 de 'Huérfanas'

Defne, la hermana de Serkan, no soporta la presencia de las chicas del orfanato en su colegio. Molesta con la relación que empiezan a tener con los chicos y de cómo se están adaptando al centro, pone en plan su marcha para intentar echarlas. Encubierta por su madre, hará trampa durante un examen y Eylül se verá envuelta en un problema del que no es culpable.

Pero ese no será el único problema al que se enfrente la joven. Eylül sigue devastada por lo ocurrido en el parque y por el temo a que pueda ser acusada de la agresión al dejarse allí el cuchillo. Sin embargo, Kemal tiene otros planes. El marido de Mesude se presentará en el colegio y volverá a amenazar a su hijastra con entregar el cuchillo con sus huellas a la policía si no accede a sus peticiones. Por suerte, Songül se percata de lo que está ocurriendo y evita que se la lleve con él, que sigue insistiendo en que será suya. "Tú eres mi destino y harás lo que yo te diga. Tú me perteneces. La próxima vez no te resistas porque te arrepentirás".