Loli recibe la visita de un antiguo amor, en el próximo capítulo de ‘La suerte de Loli’

El hijo pequeño de Mariana atraviesa una delicada situación tras la muerte de su madre. Nicky, de tan solo 8 años, no es capaz de asimilar que no volverá a abrazar a Mariana nunca más. Ante un descuido de Loli, decide fugarse de la casa para ir a visitar lápida de su madre al cementerio. “Extraño a mi mamá, solo vine a hablar con ella”, dice Nicky tras recibir una reprimenda por parte de Loli y de su hermana Sam. Loli se derrumba al escuchar sus palabras y le da un consejo para sobrellevar la dolorosa situación: “¿Sabes qué hago cuando quiero hablar con ella? Yo cierro mis ojos, me imagino que está ahí, y la veo y platico con ella. ¿Tú quieres intentarlo a ver si la ves?”. Un sabio consejo que calmará por un momento la tristeza del pequeño.

El asistente de Loli pasa por una profunda crisis matrimonial con Arturo. Matías parece estar harto de que su marido no lo comprenda y trate de arreglar los problemas con dinero y regalos. “¿Por qué no empiezas por dejar de pagar todo y me tratas como iguales?”, reprocha Matías ante la incomprensión de su pareja. Confiesa estar cansado de la situación que están atravesando y cree que lo mejor es que sus caminos se separen cuanto antes. “Ya estoy harto. Yo necesito mi espacio y tú también, así que me voy a ir a un hotel”. ¿Cumplirá Matías con sus amenazas?