Sam y Nicky se fugan de casa durante la noche, en el próximo capítulo de ‘La suerte de Loli’

Sam y Nicky se presentan sin avisar en casa de Bruno, el hermano de Mariana

Jessica le pide disculpas a Rafael por haberle mentido

Tras una noche complicada para Loli y Rafael, la mañana no trae buenas noticias para nuestra protagonista. Un fuerte encontronazo con Sam ha propiciado que esta haya cogido sus maletas y, junto a su hermano pequeño, haya abandonado el apartamento de Loli durante la madrugada. Una breve carta en la encimera de la cocina es lo poco que le han dejado antes de partir. Sin embargo, no han podido ir muy lejos. ¿La única alternativa? La casa de su tío Bruno. Una llegada que no ha sentado demasiado bien entre sus huéspedes. ¿Se quedarán Sam y Nicky a vivir allí?

Paulina quiere quitarle la custodia a Rafael

Mientras Rafael insiste en firmar el divorcio cuanto antes, Paulina sigue adelante con sus planes para mantenerlo a su lado. Después de haberse mudado a Los Ángeles y entrar en su nuevo lugar de trabajo, ahora cree que la custodia de Jessica, la hija que tienen en común, servirá para retener a Rafael. Paulina no comprende la desesperación que le ha entrado y se teme lo peor. “Conociste a alguien, ¿o qué?”, le recrimina. Sin embargo, Rafael no piensa dar un paso atrás en su decisión a pesar de las amenazas de su mujer. “Quiero que te quede claro que las cosas no van a ser tan amigables como tú piensas. Son años de matrimonio, Rafael, y voy a pedir todo lo que me toca, incluyendo la custodia completa de mi hija”. ¿Cumplirá Paulina con sus amenazas?

Loli no saca de su cabeza a Rafael

Tras mucho tiempo sin verse, Loli decide pasar la noche con Armando mientras Matías cuida de los niños. Todo parece ir sobre ruedas hasta que un desliz de Loli termina por ensuciar una bonita noche de pasión. Durante el acto, Loli confunde a Armando y lo llama Rafael. Una profunda metedura de pata que tratará de reconducir nuestra protagonista exponiendo un sinfín de excusas a su acompañante. Sin embargo, algún reproche por parte de este desencadenará una conversación sobre la situación de ambos. “Tú y yo tenemos un acuerdo desde hace tiempo. Que no me rindes cuentas y yo a ti tampoco", dice Armando tratando de reconducir el tema, aunque se muestra poco convencido. No obstante, Loli ni siquiera espera a que este haya terminado de hablar para confirmar su absoluto rechazo al compromiso. “Exacto, lo tenemos claro. Muy bien”, apunta.

Sam regresa a casa custodiada por la policía

En plena noche, Rafael acude a casa de Loli a recoger a su hija Jessica creyendo que esta se encuentra estudiando con Sam. Para sorpresa de ambos, no hay rastro de ellas y Jessica ha engañado a su padre. Una mentira que saldrá a la luz cuando la policía acuda a casa de Loli y le entregue a Sam en estado ebrio. “Estaba en un auto bebiendo con cuatro menores de edad”, señala la agente. Una información que pone muy nervioso a Rafael, el cual se muestra muy preocupado por el estado de su hija. Entre un sinfín de preguntas por parte de Loli y Rafael a la menor, esta no permanece callada y le suelta un duro comentario a Loli, que queda visiblemente afectada. “Tú no tienes idea de lo que es ser mamá y nunca la vas a tener”, le reprocha.

