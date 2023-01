Capítulo 4, temporada 1 de 'La tempestad'

Marina ha descubierto la verdad. La propia Esthercita le ha contado lo sucedido entre ella y el capitán la noche de su coronación. Sin embargo, su confesión no va a pasar de ahí. La hija del alcalde, que teme la reacción de su padre, no está dispuesta a revelar la verdad a las autoridades. Consciente de que mentira sobre lo sucedido la noche de su coronación puede traer consecuencias terribles para Damián, Marina le propone al capitán una solución para dejar atrás la cárcel. Sin embargo, la respuesta de Fabré no será la esperada. El terco capitán prefiere ser condenado injustamente antes que aceptarla. ¿Logrará Marina hacerle entrar en razón o encontrar la forma de demostrar su inocencia ante las autoridades? El tiempo corre en su contra y Marina debe darse prisa para poder salvar al capitán de ser condenado injustamente.