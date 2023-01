Capítulo 5, temporada 1 de 'La tempestad'

Todo ha terminado bien y con Fabré en libertad todo parece volver a la normalidad en el pueblo. Sin embargo, las cosas no son como parece. Las conspiraciones contra el capitán siguen su curso y ni el alcalde ni Hernán Saldaña piensan dejarle tranquilo. El malestar entre los dos villanos de esta historia es evidente y lo ocurrido provocará un tenso enfrentamiento entre ellos. Saldaña no da crédito a la actuación de Esthercita y le pide cuentas a don Fulgencio después de que su hija haya facilitado liberación del capitán.

Sin embargo, ambos son conscientes de que su enfrentamiento no les lleva a ningún lado por lo que deciden zanjarlo. Su enemistad hacia él hace que los dos grandes villanos de esta historia se unan aún más. Ahora más que nunca, ambos están dispuesto a hacer lo que sea para quitar al capitán Damián Fabré del medio. ¿Lograrán destruirle definitivamente y sacarle de sus vidas? ¿Serán descubiertos antes de que puedan salirse con la suya? ¿Salpicará esta guerra a Marina Reverte? La situación es muy complicada.

Mientras tanto, la visita de doña Mercedes Artigas al pueblo sin hablar con ella despertará las sospechas de Marina, que empieza a hacerse preguntas sobre la misteriosa mujer que la ha convertido en su socia. "Si la señora Artigas no vino a hablar conmigo, ¿a qué vino?", se pregunta la joven.

Damián no es consciente del peligro que corre. A pesar de que esta vez todo ha salido bien, don Fulgencio y Hernán Saldaña le siguen teniendo en su punto de mira. Destruir el capitán para que no interfiera en sus negocios turbios es su objetivo prioritario en este momento. ¿Lograrán su propósito? ¿Serán descubiertos antes de que puedan acabar con él? La situación es muy delicada y los ataques hacía él podría acabar desencadenando una auténtica guerra en la que se vea involucrada Marina. Ella podría convertirse en una pieza clave para averiguar lo que ocultan los dos mafiosos y destapar sus negocios turbios. ¿Aceptará la pareja que está condenada a entenderse? Si quieres averiguar qué ocurre a partir de ahora, no puedes faltar a tu cita diaria con ellos. De lunes a viernes a las 19:45 horas, los nuevos episodios de estreno de 'La tempestad', la nueva ficción de William Levy. Solo en Divinity. ¡No te lo pierdas!