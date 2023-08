Capítulo 46, temporada 1 de 'La traición'

Damla no tiene escapatoria. El tiempo se ha acabado y si no le da a Murat el dinero que le robó al ex marido de Neslihan entregará a la policía las imágenes del crimen que cometió. ¿Podrá reunir el dinero y evitar así la cárcel? Por suparte, Poyraz pedirá explicaciones a Neslihan y le exigirá que le cuente la verdad de principio a fin.