Horóscopo para la semana del 26 agosto: los signos con mayor y menor suerte, según Esperanza Gracia

Esta semana viene con muchísimos cambios, con el Cuarto Menguante de la Luna en el signo de Géminis y que nos invita a expresarnos de manera clara y a alejar de nuestra vida todo aquello que no nos sirve. Sobre todo a partir del día 29, que Mercurio por fin se pone directo , vamos a notar una comunicación mucho más fluida con la gente de nuestro entorno. Hasta ese día, hay que tener mucho cuidado. También con los viajes, que se pueden adelantar o atrasar. La mejor recomendación, según Esperanza Gracia , es prepararlo todo con antelación.

En la cuarta posición, Aries . No titubees y no sientas ningún temor, porque tienes abiertas de par en par las puertas del éxito. Es tu semana y lo que te propongas lo vas a conseguir. Para Aries esta semana, el color de la suerte es el rosa, sus números de la suerte son el 4 y el 0 y sus signos afines son Capricornio y Acuario.

En la sexta posición del ranking semanal se sitúa Libra . Te vas a ver favorecido por el ingreso del planeta Venus en tu signo, y eso puede hacer que te sientas especial y muy especial. Si quieres hacer algo, es el momento. El resultado va a ser maravilloso, así que no dudes. Para Libra esta semana, el color de la suerte es el rosa, sus números de la suerte son el 4 y el 6 y sus signos afines son Leo y Virgo.

Cáncer en la octava posición del ránking. No puedes perder ninguna oportunidad, porque la energía del Cuarto Menguante te va a liberar de momentos muy dolorosos que has podido estar viviendo. Hay una brisa de paz y armonía que va a soplar en tu vida para hacerte completamente feliz. El 28 y 29 transita la Luna por tu signo y te protege, así que podrías aprovechar para pedirle un deseo. Para Cáncer esta semana, el color de la suerte es el rosa y sus signos afines son Sagitario y Tauro.

En noveno lugar, estás tú, Leo. Vas a finalizar el mes con la Luna en tu signo, lo que te hace un guiño de complicidad para que las envidias y la traición no te afecten. No te van a afectar y tú podrás seguir el camino que te has trazado. Nadie podrá pararte. Para Leo esta semana, el color de la suerte es el rosa, sus números de la suerte son el 2 y el 8 y sus signos afines son Géminis y Escorpio.