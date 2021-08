Capítulo 122 temporada 2 de 'Love is in the air'

Después de cinco años separados y tras rehacer sus vidas, Eda y Serkan se han reencontrado. ¡Y la tensión ha sido más que evidente! Tras varios minutos mirándose, la pareja ha dado el paso y se han fundido en un abrazo. "¿Eres tú de verdad? No estabas en Italia?", ha sido lo primero que ha acertado a preguntarle el empresario, atónito ante el reencuentro. Pero, ¿qué ha pasado durante estos cinco años? Y no tardarán en ponerse al día. Serkan no duda en invitar a la florista a tomar un café.

La segunda temporada de 'Love is in the air' ha arrancado con muchas sorpresas. Han pasado cinco años desde que rompieran y el reencuentro de Eda y Serkan no ha tardado en producirse. Ni el suyo, ni el de padre e hija. La pequeña Kiraz y el empresario ya se han conocido pero todavía no han descubierto sus verdaderas identidades. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz?