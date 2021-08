Capítulo 123 temporada 2 de 'Love is in the air'

Eda y Serkan se reencuentran tras cinco años pero todo ha cambiado entre ellos

La paisajista intentará mantener a salvo su gran secreto: su hija Kiraz

Todo ha cambiado. Volver a encontrarse después de cinco años ha hecho recordar a Eda y Serkan el amor inolvidable que vivieron. Los sentimientos están a flor de piel pero los viejos resentimientos y las heridas que dejó en ellos un amor tan intenso y una ruptura que parece que fue muy dura hace que la situación entre ellos sea muy tensa. Si a eso unimos el gran secreto de Eda, todo se complica aún más.

El tenso reencuentro de Eda y Serkan

Aun así, Serkan no ha podido contenerse y nada más ver a la paisajista ha querido tener un encuentro con ella. Ponerse al día y hablar de lo que ha pasado en los últimos años es algo que se deben. Sin embargo, lo que empezaba como un encuentro prometedor se acaba convirtiendo en un duro cara a cara. Los reproches no tardan en aparecer y Serkan pronuncia unas palabras de las que seguramente no tarde en arrepentirse. "¿Sabes cuál fue el mayor error? ¿Recuerdas el día que nos conocimos? El error fue que después de ese día te dejará entrar en mi vida", le dirá Eda, que se marchará inmediatamente del café.

Está claro que lo suyo no ha empezado con buen pie en esta segunda etapa (igual que les ocurrió la primera vez). Eda y Serkan no han sido capaces de encontrar un punto de encuentro en el que poder dejar atrás el pasado y reconstruir sus vidas. Sin embargo, aunque la tensión es más que evidente, el empresario lo volverá a intentar. "Ayer no nos fue demasiado bien, intentemos hablar de nuevo. Piénsalo", le dice a Eda, que tendrá que decidir si tiene un nuevo encuentro con el amor de su vida. ¿Qué decidirá?

A pesar de que su relación terminó hace cinco años, su historia de amor sigue viva. El reencuentro ha abierto viejas heridas pero también está haciendo que afloren viejos sentimientos. ¿Qué pasará entre los protagonistas de 'Love is in the air'? ¿Tendrán una nueva oportunidad para ser felices?

