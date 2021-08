Capítulo 124 temporada 2 de 'Love is in the air'

Serkan se pone al frente del proyecto del hotel para estar cerca de Eda

El empresario exigirá a Eda que le haga una presentación, lo que enfurecerá a la paisajista

Tras su reencuentro con Eda, Serkan se replantea su futuro y decide cancelar por el momento sus compromisos profesionales fuera del país. Decidido a descubrir qué le está escondiendo, el empresario se pone al frente de la renovación del hotel y le encarga una presentación del paisaje a Eda para aceptarla o no en el trabajo. Su decisión tensará aún más las cosas entre los protagonistas, cuya primera cita no salió como cabría esperar.

El fin del amor de Eda y Serkan

Con la vuelta de Serkan a sus vida, Eda comienza a revivir su historia de amor. Los recuerdos afloran. Y no solo los buenos sino también los más dolorosos. Justo antes de su segunda y esperada cita, la paisajista recordará una de las etapas más difíciles: la de la enfermedad de Serkan. El empresario no fue capaz de asimilar lo que estaba ocurriendo y su actitud con Eda dejó mucho que desear en muchos momentos. Su comportamiento fue absolutamente cruel. "Estoy enfermo, no soy un niño. No te comportes como si fueras mi madre. Déjame en paz. Lo único que quiero es tener paz", le decía a una Eda que se desvivía por cuidarle.

Una primera cita llena de reproches

Han pasado cinco años desde que Eda y Serkan se vieran por última vez. Sus vidas han cambiado pero por el amor que se tuvieron, el empresario cree que es el momento de sentarse frente a frente y hablar. Sin embargo, el resultado no será el que esperaban. El doloroso final de su historia de amor sigue muy presente y el reencuentro no ha hecho más que reabrir viejas heridas. "¿Qué estamos haciendo aquí? Ya no eres el mismo y venir aquí ha sido un error", le dice Eda a su ex, que responderá lleno de ira. "El error fue que después de conocerte te dejará entrar en mi vida".

La segunda temporada de 'Love is in the air', en Divinity

No sabemos todo lo que pasó entre ellos después de que Eda encontrara los informes médicos de Serkan pero lo cierto es que la segunda temporada ha empezado con muchas sorpresas. Eda y Serkan están separados y la florista tiene una hija que le ha ocultado durante cinco años a su padre. La situación es límite. ¿Qué pasará cuando el empresario descubra quién es Kiraz realmente?

