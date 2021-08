Capítulo 126 temporada 2 de 'Love is in the air'

Los intentos de Eda por mantener a Kiraz lejos de Serkan no funcionan. El primer encuentro se produjo antes incluso de que ella supiera del regreso de su ex, quien estuvo a punto de atropellar a la pequeña. Y a pesar de la tensión y aunque Kiraz se lo puso muy difícil al empresario (es igualita que su madre), acabó cediendo ante el desparpajo y el carácter de la pequeña.

Cinco años después del final de su historia de amor, Eda y Serkan se han reencontrado y sus vidas se han puesto de nuevo patas arriba. El empresario está decidido a recuperar a la que fuera su novia pero ella no está por la labor. Su única preocupación es mantener a salvo su gran secreto y evitar que Serkan descubra que Kiraz es su hija. ¿Lo conseguirá? Si quieres descubrirlo no puedes faltar a tu cita diaria con 'Love is in the air'. De lunes a viernes a las 17:45 horas, en Divinity.