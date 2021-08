Capítulo 128 temporada 2 de 'Love is in the air'

Serkan besa a Eda en un intento desesperado por recuperarla

La florista se plantea contar la verdad sobre Kiraz al empresario

De lunes a viernes a las 17:45 horas, los nuevos capítulos

Pese a los sentimientos, cada vez que están cerca, Serkan y Eda terminan discutiendo. Sin embargo, el arquitecto se resiste a separarse de su amor. Convencido de que todavía están a tiempo de ser felices, Serkan hace lo imposible por lograr que Eda confíe de nuevo en él y así reconquistarla. ¿Será capaz de romper el límite que Eda ha marcado entre ellos?

Serkan se da cuenta de su error

Tras cinco años sin ver a Eda, el reencuentro ha hecho que Serkan se dé cuenta del grave error que cometió cuando la echó de su vida y tras una confusión que le hizo creer que la joven había rehecho su vida, el empresario se disculpa y trata de encontrar la forma de volver a empezar. "Sé que he sido injusto contigo, que no hice lo que debía pero de verdad que no puedo irme. Sé que fui yo quien te echó de mi vida y ahora de repente he vuelto a aparecer. Sé que te lo hice pasar muy mal y me arrepiento muchísimo", le dirá el empresario a su ex.

"Todavía podemos ser felices"

Y es que, a pesar del tiempo transcurrido, Serkan cree que todavía pueden ser felices juntos. Seguro de ello, el empresario ideará un plan para tener más tiempo a solas con ella y llevarla al lugar donde empezó todo: la oficina de Estambul. Unas flores, una cena romántica y una confesión, dejan a Eda en una posición muy delicada. "Todavía podemos ser felices", le dice a su ex, que se escapa de él cuando el empresario sufre un ataque de celos.

Eda y Serkan te esperan en Divinity

Cinco años después de su ruptura, Eda y Serkan tienen una oportunidad de reconstruir su historia de amor. Sin embargo, después de tanto tiempo, el secreto de la pequeña Kiraz y el recuerdo de cómo el empresario la echó de su vida se interponen entre ellos. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz? ¿Perdonará Serkan a Eda que no le contara que iba a ser padre? Si quieres descubrir qué ocurre entre la pareja del momento no puedes faltar a tu cita con 'Love is in the air'. De lunes a viernes a las 17:45 horas, en Divinity.

Adelántate a la emisión de 'Love is in the air' en Mitele PLUS

Si quieres disfrutar de 'Love is in the air' y de las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a Mitele PLUS. ¡Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historia de amor favoritas!