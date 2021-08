Capítulo 129 temporada 2 de 'Love is in the air'

Eda toma la riendas y pone las normas en su relación con Serkan

El secreto de Eda está a punto de ser descubierto

Mientras las relación entre Eda y Serkan entra en una nueva fase en la que la arquitecta paisajista lleva el mando, pondrá las normas a partir de ahora y marcará los tiempos, la relación que se complica cada día que pasa.

Pero su historia de amor con Serkan no será la única preocupación de Eda, que tendrá que seguir luchando por salvaguardar la identidad de su hija. Sin embargo, no será fácil. El secreto sobre el nombre del verdadero padre de Kiraz está apunto de ser descubierto debido a una inesperada pregunta de Melo a Serkan, que está más confuso a medida que pasan los días.

Eda pone a prueba a Serkan

Después de cinco años de silencio, Eda empieza a plantearse la posibilidad de contar a Serkan la verdad sobre su hija. ¿Es posible que haya cambiado de opinión respecto a tener hijos? Dispuesta a descubrir cómo es el nuevo Serkan y si sería un buen padre para Kiraz, la florista le pondrá a prueba. El primer paso será mandarle a la pequeña a la piscina. ¿Qué tal se las apañará el empresario?

Eda se niega a volver con Serkan

Ajeno a la realidad, Serkan sigue decidido a recuperar a Eda y trata de hacerle ver que en estos cinco años ha cambiado y que no es el hombre obsesionado con el trabajo que la echó de su vida. Sin embargo, Eda no le cree y pone un muro entre ellos. "No quiero una relación tortuosa en mi vida, no quiero. Esa Eda sumisa no existe. Te conozco mejor que a ti mismo y estás loco por volver a Estambul. Arregla lo tuyo y luego hablamos", le dirá al empresario que, con la ayuda de Engin, trazará un plan que le acerque de nuevo a Eda.

