Capítulo 130 temporada 2 de 'Love is in the air'

Eda volverá a trabajar a Estambul esperando que esto acerque a Kiraz y Serkan

La historia de Eda y Serkan, cada tarde a las 17:45 horas

Después de unas semanas difíciles y tras ver el deseo de la pequeña de conocer a su padre, Eda dará un paso importante. Serkan le propone trabajar de nuevo juntos en Estambul y ella, pensando que esto podrá servir para acercarle a Kiraz, acepta volver después de mucho tiempo. ¿Qué pasará cuando empiecen a trabajar codo con codo?

Serkan, a prueba como padre

Y nada más llegar a Estambul comienza la prueba. Y no resulta tan bien como Eda esperaba. La pequeña Kiraz consigue hacer enfadar a Serkan, que le repite una y otra vez que le deje tranquilo y se vaya. El empresario no parece estar a la altura. Al menos al principio. Cuando Eda tiene que responder una llamada y le pide que se encargue de la niña, el empresario le sorprenderá al decirle que ha cancelado una reunión para poder estar con ella. ¿Cómo reaccionará Eda? ¿Será este el gesto que necesitaba para contarle la verdad?

La propuesta de Burak

Eda está hecha un lío. ¿Qué debe hacer? Estar al lado de Serkan la desestabiliza pero marcharse supondría huir y negarle la oportunidad de conocer la verdad sobre Kiraz. La situación es complicada y Burak aprovechará el momento de vulnerabilidad de la florista, que se plantea si marcharse, para intentar alejarla de Serkan ofreciéndole una casa en la que permanecer hasta que el empresario se vaya del hotel. Sin embargo, pese a sus dudas parece que Eda encuentra la excusa para no irse. "Hay muchas cosas que me atan aquí como el proyecto del hotel", dice la florista, que no parece que estar dispuesta a huir.

La historia de amor de Eda y Serkan continua en Divinity

Cinco años después del final de su historia de amor, Eda y Serkan se han reencontrado. Sin embargo, la situación es muy distinta. Cinco años después, la florista se enfrenta a una importante encrucijada: contarle a Serkan que Kiraz es su hija o seguir guardando el secreto. ¿Qué hará la joven? Si quieres saber qué les depara el futuro a los protagonistas de 'Love is in the air' no puedes faltar a tu cita con ellos. De lunes a viernes a las 17:45 horas, la segunda temporada en Divinity.

Adelántate a la emisión de 'Love is in the air' en Mitele PLUS

Si quieres disfrutar de 'Love is in the air' y de las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a Mitele PLUS. ¡Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historia de amor favoritas!