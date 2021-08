Capítulo 131 temporada 2 de 'Love is in the air'

Ese mensaje provocará que los recuerdos afloren. Sin embargo, la magia se romperá en el momento en el que Eda hace la pregunta que marcará el futuro de la pareja. "Supongamos que hemos decidido volver a estar juntos, que decidimos luchar por este amor. Si yo algún día quisiera tener hijos, ¿qué harías?", le pregunta a Serkan. La respuesta del empresario devolverá a Eda a la cruda realidad y le hará volver a apartarse de él. "Nos tenemos el uno al otro. No necesitamos un hijo. No necesitamos nada más".

Y mientras la relación con Eda se complica a medida que pasan los días, la relación con Kiraz se sigue estrechando y en este capítulo tendrá lugar un acontecimiento que marcará profundamente al empresario y que podría cambiarlo todo. Después de ayudar a la pequeña a superar sus miedos, la niña, que parece que intuye quién es Serkan Bolat, le dedica una frase que hará que se encariñe aún más con ella. "Tú me has enseñado a ser valiente Serkan Bolat, eres mi héroe", le dice mientras le abraza tiernamente.

Después de cinco años alejado de Eda, Serkan no solo no ha logrado olvidarla sino que, tras su reencuentro, se ha dado cuenta del grave error que cometió al alejarla. Ahora, decidido a recuperarla, el empresario hará todo lo que sea posible sin imaginar que el gran secreto que guarda Eda podría alejarle aún más de ella. ¿Qué pasará cuando descubra que Kiraz es su hija? Si quieres descubrirlos, no puedes faltar a tu cita diaria con 'Love is in the air'. De lunes a viernes a las 17:45 horas, en Divinity.