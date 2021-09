Capítulo 134 temporada 2 de 'Love is in the air'

Cinco años después de su ruptura, Eda y Serkan se han reencontrado. Los sentimientos no han tardado en resurgir pero también las heridas del pasado. Todo es ahora más complicado entre ellos debido a un gran secreto que la florista lleva cinco años guardando. La pequeña Kiraz tiene la clave del futuro de la pareja. ¿Qué pasará entre ellos? Si quieres descubrirlo, no puedes faltar a tu cita diaria con 'Love is in the air'. De lunes a viernes a las 17:45 horas, en Divinity.